Als het aan toekomstig eigenaar Elon Musk ligt, moet Twitter in 2025 zo'n 69 miljoen betalende abonnees hebben. Volgens The New York Times moeten de abonnees een grote inkomstenbron voor het sociale netwerk worden.

Hoeveel abonnees het betaalde Twitter Blue op dit moment heeft, is niet bekendgemaakt. Twitter begon eind vorig jaar in een handvol landen met Twitter Blue, maar de dienst is nog niet wereldwijd beschikbaar.

Met Twitter Blue, dat 3 dollar (2,85 euro) per maand kost, zien gebruikers geen advertenties in nieuwsartikelen meer als ze vanaf Twitter doorklikken. Ook kunnen ze langere video's uploaden en de app personaliseren met verschillende kleuren.

Als het aan Musk ligt, heeft Twitter Blue in 2028 zo'n 159 miljoen abonnees. De dienst moet dan 10 miljard dollar opleveren. Dat is het dubbele van de totale omzet van Twitter in 2021.

Musk wil nog een abonnement invoeren

Elon Musk verwacht verder dat het aantal gebruikers de komende jaren flink zal stijgen. In 2021 had Twitter volgens de recentste kwartaalcijfers 217 miljoen gebruikers. Musk wil dat dit er drie jaar later 600 miljoen zijn. En in 2028 moet de teller op 931 miljoen staan.

The New York Times schrijft ook over een abonnement dat Musk wil invoeren. Dat abonnement moet naast Blue bestaan en volgend jaar beschikbaar zijn. Het is niet bekend wat voor dienst dat precies wordt. Wel sprak Musk vorige week al over plannen om commerciële en politieke gebruikers een klein bedrag te laten betalen om het platform te kunnen gebruiken.

Plannen om 'klein beetje geld' te vragen

In een tweet schreef Musk dat Twitter gratis blijft voor doorsneegebruikers. "Maar wellicht gaat het een klein beetje geld kosten voor commerciële partijen en overheidspartijen."

Musk kocht Twitter in april voor zo'n 44 miljard dollar. De overname moet nog worden goedgekeurd.