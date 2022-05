Kinderen in China mogen na 22.00 uur geen livestreams meer bekijken, meldt persbureau Reuters. Dat is een aanscherping van het strenge beleid dat China sinds enige tijd op de gaming- en streamingmarkt voert.

Chinese livestreamplatforms moeten strenger toezien op hoe minderjarigen er gebruik van maken. Zo moet het onmogelijk worden om na 22.00 uur nog video's te bekijken met accounts van kinderen waarop ouderlijk toezicht is ingeschakeld. Bij deze accounts moeten streams na die tijd automatisch op zwart gaan.

De platforms moeten er ook voor zorgen dat minderjarigen geen fooien meer kunnen geven aan livestreamers. Daarnaast mogen kinderen alleen nog zelf livestreamen met toestemming van hun ouders, meldt de Chinese toezichthouder voor radio en televisie.

China kondigde vorige maand aan orde te willen scheppen in de "online chaos" van livestreams en videodiensten. Ook werd bekend dat alleen games die door de overheid zijn goedgekeurd uitgezonden mogen worden. Voor minderjarigen in China is het al langer verboden om langer dan drie uur per week online te gamen.