Chipmaker NVIDIA schikt voor 5,5 miljoen dollar (5,2 miljoen euro) met de Amerikaanse beurswaakhond SEC. De toezichthouder zegt dat NVIDIA zijn aandeelhouders niet goed heeft geïnformeerd over het effect van het mijnen van cryptovaluta's op de verkoopcijfers van zijn gamingprocessors.

De SEC meldt dat NVIDIA de aandeelhouders had moeten vertellen dat de verkoop van zijn grafische processors werd beïnvloed door de groeiende markt voor cryptomining.

Bij het mijnen van cryptomunten lossen computersystemen wiskundige formules op om bijvoorbeeld bitcointransacties te verifiëren. Voor het oplossen van die puzzels is veel rekenkracht nodig, waarvoor krachtige processors worden gebruikt. Dit proces levert de eigenaar bitcoins op.

In 2018 heeft NVIDIA volgens de SEC te weinig gedaan om aandeelhouders ervan op de hoogte te brengen dat de verkoopcijfers van de gamingprocessors stegen, doordat ze veel werden gebruikt door cryptominers. Dat zou NVIDIA wel hebben geweten. Vanwege de populariteit van het mijnen kregen aandeelhouders geen goed zicht op de verkoop van de processoren, zegt de SEC.

De chipfabrikant trof een schikking met de toezichthouder en gaat 5,5 miljoen dollar betalen. Dat doet het bedrijf zonder schuld te bekennen of de beschuldiging te weerleggen. NVIDIA heeft er ook via woordvoerders niets over gezegd.