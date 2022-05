Toen Facebook vorig jaar Australische nieuwspagina's blokkeerde om vooruit te lopen op nieuwe wetgeving, waren ook de pagina's van hulpdiensten niet meer bereikbaar. Het platform heeft altijd gezegd dat dit onopzettelijk was, maar oud-medewerkers zeggen nu tegen The Wall Street Journal dat het juist een onderhandelingstactiek was.

Facebook blokkeerde begin vorig jaar Australische nieuwspagina's, omdat het bedrijf door een Australisch wetsvoorstel zou moeten gaan betalen voor het delen van nieuwscontent. Dit ging ook gelden voor bijvoorbeeld Google.

Al snel bleek dat ook pagina's van Australische hulpdiensten waren getroffen. Onder meer Facebook-pagina's waarop werd gewaarschuwd voor COVID-19-uitbraken, bosbranden en tornado's werkten niet meer naar behoren.

Voormalige werknemers zeggen nu dat het bedrijf opzettelijk meer pagina's heeft geblokkeerd dan nodig, om zo invloed uit te oefenen op de Australische regering. "Het was duidelijk dat we hierbij niet de wet naleefden, maar een klap uitdeelden aan maatschappelijke instellingen en hulpdiensten in Australië", zegt een medewerker die betrokken was bij het project.

Nieuw algoritme

Uit documenten die de medewerkers hebben overhandigd aan The Wall Street Journal, zou blijken dat het bedrijf een nieuw algoritme had gebouwd. Elke pagina met 60 procent nieuwsinhoud werd daardoor bestempeld als 'nieuwsorganisatie' en daarom geblokkeerd.

Facebook ontkent de beschuldigingen. Volgens een woordvoerder laten de documenten "duidelijk zien dat we van plan waren Australische overheidspagina's vrij te stellen van beperkingen". Dit zou door een "technische fout" zijn misgegaan.