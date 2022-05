Ruimtevaartorganisatie NASA gaat in juni opnieuw proberen om haar Space Launch System-raket (SLS) van brandstof te voorzien, meldt SpaceNews vrijdag. De vorige drie keren mislukte dat.

SLS moet de grootste en krachtigste raket ooit worden. In 2024 wil NASA er astronauten mee naar de maan brengen.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie wilde de raket dit voorjaar voor het eerst lanceren, maar dat wordt nu op zijn vroegst in augustus. Er zijn dan nog geen astronauten aan boord, maar wel drie poppen met sensoren.

De afgelopen weken vonden er zogenoemde wet dress rehearsals plaats. Dat zijn als het ware generale repetities, waarbij de raket niet echt wordt gelanceerd. De SLS zou worden volgetankt en vlak voordat de motoren zouden ontbranden, zou de stekker uit de lancering worden getrokken.

De tests gingen niet van een leien dakje. De eerste keer was er een probleem met de mobiele draagraket. Een systeem dat ventilatoren gebruikt om schadelijke gassen buiten te houden werkte niet naar behoren. De tweede keer ging het mis omdat medewerkers een ventiel niet hadden opengedraaid.

Ook de derde test verliep niet volgens plan. Terwijl de raket werd volgeladen met brandstof, ontstond er een gevaarlijk lek. Daarbij kwam vloeibare waterstof vrij, waardoor er explosiegevaar ontstond. De test werd daarop afgebroken.

Mogelijk moeten er in juni nog meerdere wet dress rehearsals plaatsvinden, zei Jim Free van NASA. "We zijn optimistisch dat we er nog maar één nodig hebben op basis van alles wat we tot nu toe hebben kunnen doen. Maar we willen ook realistisch en eerlijk zijn dat het meer dan één poging kan kosten."