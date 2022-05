WhatsApp brengt de komende weken een grote update uit. Straks kun je bijvoorbeeld een lachend gezichtje plakken op een grap van iemand anders én is het mogelijk om bestanden van 2 GB te verzenden. Dit zijn alle vernieuwingen op een rij.

Het kan zijn dat je de WhatsApp-update nog niet hebt. De chatdienst heeft afgelopen week gezegd dat het een paar weken duurt voordat iedereen gebruik kan maken van de nieuwe functies. Daar hoef je verder niets voor te doen.

Plak een emoji op een bericht

De toevoeging van emojireacties moet vooral van pas komen in groepsgesprekken. Als iemand anders een bericht stuurt, kun je daar voortaan een reactie op plakken. Is het iets wat je leuk vindt, dan kun je bijvoorbeeld een duimpje of een hartje aan het bericht hangen, net als op Instagram en in de zakelijke chatapp Slack.

Dit zorgt ervoor dat je kunt reageren zonder een nieuw bericht te sturen. In groepsgesprekken komt dat volgens WhatsApp van pas omdat gesprekken dan minder snel ontaarden in chaos. Vooralsnog zijn er zes emoji's beschikbaar: duim omhoog, hartje, lachend gezicht, verbaasd gezicht, huilend gezicht en twee handen tegen elkaar (dankbaarheid of bidden).

De functie werkt door je vinger op een bericht te houden en in een pop-upmenu te kiezen voor een emoji. Vervolgens wordt die op het bericht geplakt. In groepen kunnen meerdere mensen dat doen; er komt dan een cijfertje bij de emoji te staan om de hoeveelheid reacties weer te geven.

Per reactie kun je één emoji selecteren. Reacties die op verdwijnende berichten worden geplakt, verdwijnen met het bericht mee. Het is niet mogelijk om reacties te verbergen. In de toekomst wil WhatsApp alle emoji's beschikbaar maken.

Zo zien emojireacties eruit. Zo zien emojireacties eruit. Foto: WhatsApp

Grotere bestanden en grotere groepen

Chatgroepen op WhatsApp konden maximaal 256 mensen bevatten, maar volgens het bedrijf vroegen veel mensen om een verhoging van die limiet. Daarom is WhatsApp bezig om die wens "langzaam" te verwezenlijken. Zodra de functie beschikbaar is, kunnen 512 mensen meedoen aan een groepsgesprek.

Voortaan kunnen ook grotere bestanden worden verzonden. De limiet van video's of documenten lag eerst op 100 MB, maar wordt verhoogd naar 2 GB. Het versturen van bestanden kan via het plusicoontje naast het tekstvak.

WhatsApp denkt dat de opgehoogde limiet van pas komt bij samenwerking, bijvoorbeeld binnen kleine bedrijven of kleine scholen. De chatdienst raadt aan om wifi te gebruiken voor het up- en downloaden van grotere bestanden. Tijdens het verzenden en ontvangen komt boven in het gesprek een teller te staan die aangeeft hoelang het nog duurt.