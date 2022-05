WhatsApp is begonnen met het uitbrengen van updates, die de komende weken gefaseerd worden toegevoegd voor gebruikers. Het gaat onder meer om de mogelijkheid tot emojireacties en een verdubbeling van groepchats.

Groepen kunnen voortaan maximaal 512 mensen bevatten, meldt WhatsApp. Dat is twee keer zoveel als het huidige maximum. De chatdienst meldt dat het vergroten van de groepen een van de meest aangevraagde vernieuwingen is.

WhatsApp is ook begonnen met het beschikbaar maken van eerder aangekondigde updates, zoals emojireacties. Daarmee kun je direct een emoji aan een verzonden bericht van iemand anders plakken. Zo reageer je met een plaatje, zonder daarvoor een nieuw bericht te sturen. Dat is met name handig in groepen, omdat chats dan minder snel overspoelen.

Verder is het voortaan mogelijk om bestanden van maximaal 2 GB met anderen te delen. Voorheen was de maximumgrootte slechts 100 MB. WhatsApp denkt dat de functie kleine bedrijven en schoolgroepen zal helpen bij het verspreiden van video's en documenten.