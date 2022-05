Gebruikers van satellietinternetdienst Starlink kunnen vanaf nu hun ontvangstschotel meenemen en overal vandaan verbinding maken met internet. Dat blijkt uit een mail die is verstuurd naar klanten van de dienst, die is ingezien door NU.nl. Voorheen konden gebruikers alleen verbinding maken met internet vanaf een vooraf doorgegeven locatie, zoals hun thuisadres.

Voor de Portability-optie, zoals de nieuwe mogelijkheid heet, vraagt Starlink 25 euro per maand extra. Dat bedrag komt boven op de 99 euro die gebruikers betalen voor een standaardabonnement. De mogelijkheid wordt ook in Nederland aangeboden.

Starlink werkt via een groot netwerk van satellieten in de ruimte. Gebruikers schaffen voor 639 euro een hardwarekit aan bij het bedrijf en krijgen onder meer een schotel om het internet te ontvangen. SpaceX-baas Elon Musk kwam met de dienst om afgelegen gebieden op aarde stabiele toegang tot het internet te geven.

De nieuwe optie is alleen te gebruiken bij stilstand. Aan een mogelijkheid voor tijdens rijden wordt nog gewerkt door het bedrijf. De Portability-optie is bijvoorbeeld handig voor mensen die kamperen of lange tijd van huis zijn met bijvoorbeeld een camper.

Klanten kunnen de nieuwe functie aanzetten via hun persoonlijke Starlink-pagina. De optie is alleen te gebruiken binnen het continent waar de klant woont. Wil je als Europese gebruiker bijvoorbeeld in Verenigde Staten verbinding maken met het netwerk, dan moet je je daar opnieuw aanmelden.

Verbetering: in een eerdere versie van dit artikel stond dat klanten voor 639 een satelliet thuisgestuurd krijgen. Dit is onjuist. Klanten krijgen een schotel thuisgestuurd. Het artikel is aangepast.