Gas besparen is een uitstekend idee. Of je het nu doet uit ideële of financiële motieven, voor Poetin of je portemonnee: deze gadgets en vindingen bewijzen dat er veel nieuws onder de Hollandse zon is.

Gas minderen begint met je verbruik in kaart brengen. De meeste energieleveranciers presenteren een overzicht, maar wil je het preciezer en actueler, dan kun je zelf je meter uitlezen. Het gateway-kastje van het Nederlandse EnergyFlip - kosten 99 euro - prik je in de P1-poort van de slimme meter.

De gratis app geeft vervolgens realtime het gas- en elektriciteitsverbruik weer, plus besparingstips. Volgens de firma heb je de aanschafkosten van de gateway er binnen een jaar uit, want hun gebruikers realiseren een reductie van 3 à 4 procent op elektriciteit en gas, wat met de huidige prijzen neerkomt op een besparing van 152 euro.

Een vele malen goedkopere oplossing is een app als bijvoorbeeld Shower tracker & timer, die je motiveert douchesessies kort te houden. Weet je het gemiddelde van 8,5 minuut - goed voor ongeveer 0,3m³ gas - onder de vijf minuten te krijgen, dan zou dat een gemiddeld huishouden nu zo'n 136 euro per jaar schelen.

Van gas overstappen op elektriciteit

Een infraroodpaneel voel je eerder dan dat je 'm ziet hangen, zo onopvallend aan het plafond. Wanneer je eronder zit, is het alsof je de zon in je nek schijnt. De panelen van het Nederlandse Welnu gebruiken anders dan de doorsnee panelen die meestal als bijverwarming worden gebruikt een krachtigere golflengte.

Daardoor kunnen ze een complete woning of bedrijf verwarmen, zoals bij ondernemer Richard Barmentloo. Hij hing 31 panelen in zijn gloednieuwe bedrijfspand. Ook hangen er inmiddels vier exemplaren in zijn eigen huis. "Het begon met één paneel in de huiskamer. Dat leverde al direct een besparing van bijna vierhonderd kuub gas op. De buren hebben inmiddels ook twee infraroodpanelen hangen, zo fijn vonden ze de warmte bij ons aanvoelen."

Je huis slimmer maken? De redactie van BestGetest zette de beste slimme deurbellen op een rij.

Koken op zonne-energie

Koken zonder gas, vuur of elektriciteit kan ook met een zonne-oven. Deze gadget weerkaatst straling van de zon en bundelt die geconcentreerd op één plek. Het vergt iets meer geduld dan bij de barbecue, maar is op alle fronten schoner. Op een druilerige dag werkt het uiteraard voor geen meter maar zelfs op onze breedtegraad en met wat bewolking valt er toch nog wat te bakken onder de Hollandse zon.

Het Amerikaanse GoSun heeft een reeks van degelijke solar ovens met een vacuümbuis. Het slimste model is de Fusion. Deze hybride oven is de eerste ter wereld die je bij slecht weer namelijk ook aan de auto-accu, een Powerbank of het stopcontact leggen.

Aanzienlijk minder hightech is de opvouwbare Sungood uit Frankrijk. Een maaltijd bereiden duurt wel aanzienlijk langer. Op internet zijn tal van voorbeelden te vinden van doehetzelfprojecten, waarbij een afgedankte schotelantenne of pizzadoos tot zonne-oven worden getransformeerd.

Energie opwekken met rioolwater

Een inventieve oplossing om stookkosten te besparen komt uit de koker van twee afgestudeerde TU Delft-studenten. Auke de Vries en Sander Wapperom bedachten de HeatCycle dat de warmte van afvalwater - dat gemiddeld 27 graden is - niet in het riool laat verdwijnen, maar gebruikt om tapwater en een deel van de woning te verwarmen. Circulair en minder kostbaar dan de aanschaf van een conventionele warmtepomp.

Eind dit jaar moeten er al zo'n 350 HeatCycle's in Nederland draaien. Wie de doelgroep is? Sander Wapperom: "Iedereen die water verbruikt en een woning heeft waar we bij de riolering kunnen. Het is geweldig te zien dat ons systeem echt zo goed functioneert als bedacht. We hebben er een in een studentenhuis van 24 personen geïnstalleerd, daar is de besparing het grootst - tweeduizend kuub aan gas. Een huishouden van vier personen met gemiddeld watergebruik zou 600 kuub per jaar kunnen besparen. Met de huidige prijzen heb je de investering van 2900 euro in een jaar of vijf terugverdiend."