Een uniek woordspel van de maker van SpellTower en Flipflop Solitaire en een app uit Nederland om je mooiste herinneringen op te slaan.

Knotwords

Gamemaker Zach Gage is terug met een nieuw spel. Eerder maakte Gage onder meer SpellTower, Really Bad Chess en Flipflop Solitaire, stuk voor stuk originele games die simpel in elkaar steken maar toch een hoop uitdaging bieden. Dat is met Knotwords niet anders.

Het doel is om woorden te leggen op een speelveld. Dat veld oogt als een kruiswoordpuzzel, maar is opgedeeld in blokken zoals een sudoku. Je weet precies welke letters in welk blok moeten komen te liggen, maar alleen door de letters op de juiste plek te leggen kun je woorden creëren. Dat is lastig, omdat er vaak verschillende woorden mogelijk zijn.

De game is gratis te spelen, maar met Knotwords Pro voor 5,49 euro per jaar of eenmalig 11,99 euro zijn er maandelijks meer dan dertig extra puzzels te doen.

Download Knotwords voor Android of iOS (gratis)

41 Zo werkt Knotwords

Momently

Momently wil het makkelijker voor je maken om de mooiste momenten in je leven onvergetelijk te maken. Met deze nieuwe iPhone-app van Bert Timmermans kun je reizen, plekken en profielen opslaan.

Met profielen van de mensen in je netwerk kun je altijd terugvinden wat je met die persoon beleefd hebt. Hiermee onderscheidt de app zich van Apple Foto's. Deze profielen kun je vervolgens koppelen aan een reis die je ook in de app opslaat.

Helaas is er op dit moment een limiet van tien foto's per moment. Dat dwingt je dus om alleen de mooiste herinneringen op te slaan, maar het voelt ook beperkend.

Al je gegevens in de app blijven privé. Dat komt doordat de gegevens op je toestel blijven en enkel via iCloud als back-up worden opgeslagen. De app kost eenmalig 1,99 euro en is vervolgens ongelimiteerd te gebruiken.

Download Momently voor iOS (1,99 euro)

Gekko Uren

De app Gekko Uren wil het zzp'ers makkelijk maken om hun urenregistratie bij te houden. Gewerkte uren zijn per project handmatig in te voeren of je start een timer terwijl je werkt.

Met de nieuwste versie van de app is het mogelijk om je agenda te synchroniseren met de app. Als jij je uren invult in Google Agenda of Apple Agenda, hoef je die niet ook nog in Gekko Uren te plaatsen; dat gaat automatisch.

Gekko Uren is onderdeel van een pakket aan apps voor dezelfde doelgroep, waaronder Gekko Bonnen, Gekko Facturatie en Gekko Ritten. De Gekko-apps zijn gratis te gebruiken en je gegevens worden niet gedeeld met derde partijen. Tegen betaling kan je een abonnement met meer functies afsluiten.

Download Gekko Uren voor Android en iOS (gratis)