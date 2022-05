Een beetje deurbel is allang niet meer een simpele knop: met camera's en sensoren weten we wie er voor de deur staat voordat de knop überhaupt is ingedrukt. We zetten de beste exemplaren op een rij.

Dit is een ingekorte versie van een vergelijking van de beste slimme deurbellen die eerder op techsite BestGetest verscheen.

Als beste getest: Google Nest Doorbell

Google zit met zijn Nest-producten diep in de smarthomewereld. Het bedrijf heeft een slimme thermostaat en speakers, maar ook een zeer goede deurbel. Wat ons betreft is het de beste slimme deurbel. Hij werkt via het Google Home-platform, maar ook met Home Assistant, Homey en SmartThings.

De batterijdeurbel is een van de beste opties op het gebied van privacy. De horizontale kijkhoek is wat kleiner, waardoor je alleen filmt wie er voor de deur staat. Je ziet dus niet zozeer wat er om je deur heen gebeurt. Het beeld is goed, al is de resolutie wat lager dan we gewend zijn.

Je hebt wel een abonnement nodig om de beelden terug te kijken, waardoor je na drie jaar omgerekend bijna 320 euro betaalt. Het maakt dit een redelijk dure oplossing, al blijven beelden best lang bewaard: maar liefst zestig dagen.

Ook heeft de Nest iets dat je niet snel bij andere deurbellen ziet: gezichtsherkenning. Hierdoor zal de bel bijvoorbeeld niet alarm slaan als je zelf voor de deur staat.

De beste budgetkeuze: Arlo Video Doorbell

De bewegingsdetectie van de Arlo Video Doorbell werkt goed, waardoor hij alarm slaat zodra er iemand voor de deur staat. Je kunt ook vooraf een bericht inspreken dat mensen aan de deur horen, iets dat concurrent Ring ook aanbiedt. Bovendien heeft de bel een ingebouwde sirene die bij ongewilde gasten kan afgaan.

De grote beeldhoek van de camera ziet maar liefst 180 graden om zich heen, waardoor je al snel de hele oprit in beeld hebt. Wel merken we dat kleine details minder goed worden vastgelegd. Hij is wat lichtgevoelig, waardoor de zonpositie bepaalt hoe goed het beeld is.

De videobeelden zijn volgens Arlo hd en HDR, in de praktijk valt dat tegen. Ze zijn goed, maar niet fantastisch.

Een goed alternatief: Ring Video Doorbell 4

De Ring Video Doorbell heeft net als bovenstaande camera een brede kijkhoek. De kwaliteit varieert, waardoor het vaak de vraag is of de opname echt duidelijk zichtbaar is. De details zijn soms lastig te zien, al staat daartegenover dat de bel goed omgaat met donkere situaties. Hij filmt al voordat er iets plaatsvindt, wat extra context biedt als je terugkijkt wie er aan de deur stond.

Het assortiment met extra accessoires is groot, waardoor je veel mogelijkheden hebt om een uitgebreidere beveiligingscameraopstelling te maken. Zo kun je een gong toevoegen, zodat je de deurbel ook zonder je smartphone in de buurt kunt horen als je je bijvoorbeeld op zolder bevindt. Het is zelfs meteen een wifi-extender voor je deurbel.

De Ring Video Doorbell 4 werkt met een abonnement via Ring en dat alles kost je na drie jaar ruim 285 euro. Beelden blijven zestig dagen lang opgeslagen. Ook is het goed om te weten dat Ring een vrij zwak wifibereik heeft, zeker vergeleken met de andere camera's. Dat wil zeggen dat hij sneller dan de rest zijn signaal verliest, waardoor je dus niet meekrijgt wie er voor de deur staat.