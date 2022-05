Voormalig WhatsApp-topman Neeraj Arora heeft er spijt van dat de chatdienst in 2014 aan Facebook werd verkocht, schrijft hij in een reeks berichten op Twitter.

"Ik hielp met de onderhandelingen over de verkoop aan Facebook, maar nu heb ik er spijt van", zegt Arora, die van 2011 tot 2018 als zakelijk directeur bij WhatsApp werkte. Volgens hem werd de chatdienst al rond 2012 benaderd door Facebook en zijn oprichter Mark Zuckerberg. De overname werd toen afgewezen door WhatsApp.

In 2014 probeerde Facebook het nog eens. "Het aanbod leek op een samenwerking", schrijft Arora. Facebook beloofde nooit advertenties te zullen toevoegen, zei dat WhatsApp een eigen kantoor in Mountain View kreeg, beloofde een plek in het bestuur voor WhatsApp-oprichter Jan Koum en beloofde volledige onafhankelijkheid bij beslissingen over de chatdienst.

WhatsApp dwong in onderhandelingen met Facebook af dat er geen gebruikersdata zouden worden opgeslagen en dat gebruikers nooit gevolgd zouden worden op andere platforms. Arora meldt dat Facebook daarmee instemde.

"Maar rond 2017 en 2018 begon het er anders uit te zien", schrijft hij. "Niemand wist dat Facebook een monster van Frankenstein zou worden dat gebruikersdata verslindt en vervuild geld uitspuwt. WhatsApp is nu een schim van het product waar wij onze harten in stopten en dat we bouwden voor de wereld. En ik ben niet de enige die er spijt van heeft dat het onderdeel is geworden van Facebook."

Arora verliet WhatsApp in 2018. Inmiddels staat hij aan het hoofd van het sociale medium HalloApp.