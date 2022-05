De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een vooronderzoek gestart naar Google. Daarbij wordt een klacht onderzocht die meldt dat Google misbruik maakt van zijn machtspositie, laat een woordvoerder van de toezichthouder weten aan NU.nl. Aanbieders van datingapps zouden in de Google Play Store geen eigen betalingssysteem meer kunnen gebruiken en afhankelijk zijn van betalingen via het systeem van Google.

Match Group, aanbieder van onder meer datingapp Tinder, heeft de ACM gevraagd onderzoek te doen naar mogelijk machtsmisbruik. Het gaat vooralsnog om een handhavingsverzoek. Daarbij kijkt de toezichthouder of het verzoek hout snijdt en of er een groter onderzoek nodig is dat tot sancties kan leiden.

Voor zover bekend hanteerde Google ongeveer dezelfde voorwaarden rondom betalingssystemen als Apple, maar ging Google daar soepeler mee om, zegt een ACM-woordvoerder. Vrij recent zou Google scherper op zijn voorwaarden zijn gaan handhaven. NU.nl heeft Google om een reactie gevraagd.

Het onderzoek bevindt zich nog in een zeer vroeg stadium, benadrukt de woordvoerder van de ACM. "Dit is de fase waarin we twee jaar geleden met Apple waren", zegt hij.

Nieuwe boetes in de maak voor Apple

Recent is er veel te doen geweest om betaalmethodes voor datingapps in de App Store van Apple. De ACM vindt dat datingapps ook naar andere betaalsystemen moeten kunnen verwijzen dan alleen de methode van Apple. Dat is voor de ontwikkelaars ook goedkoper, omdat ze via eigen betaalsystemen geen commissie hoeven af te dragen aan Apple.

Inmiddels heeft de ACM Apple een boete van 50 miljoen euro opgelegd, omdat Apple geen gehoor gaf aan de oproep om veranderingen door te voeren.

Apple heeft sindsdien wel voorstellen gedaan om aanpassingen te doen, maar die zijn door de ACM als onvoldoende bestempeld. Daarom werkt de ACM aan nieuwe boetes.