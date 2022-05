Het is bijna Moederdag, dus komt dat onderwerp veelvuldig in online reclames terug. Zo regent het mails van bloemisten en geven websites en sociale media tips om moeder in de watten te leggen. Moederdag-advertenties kunnen ook confronterend zijn, bijvoorbeeld voor moeders die een kind zijn verloren of juist voor kinderen van wie de moeder is overleden. Filteren is geen optie, zeggen Google en Facebook. En dat hoeft ook niet, zegt een rouwdeskundige.

Een dag als Moederdag is niet voor iedereen een feestdag. "Sommige mensen worden geconfronteerd met een situatie waarin een verlies weer actueel wordt", zegt Klaas-Jan Rodenburg, algemeen directeur van het Landelijk Steunpunt Verlies.

In het verleden hebben verschillende bedrijven handreikingen gedaan naar mensen die geen Moederdag-reclames meer wilden zien. Rituals stuurde recent nog een mail naar klanten met de optie om je af te melden voor zulke berichten. "Moederdag is niet voor iedereen een dag om te vieren", schreef het bedrijf. Andere winkels, zoals Topbloemen, boden al een optie om je voor de Moederdag-mails af te melden.

Voor mensen met een kinderwens die niet zwanger kunnen worden, kan Moederdag erg gevoelig liggen, zegt Marjolein Grömminger van Freya, een vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen. "Het is een pijnlijke confrontatie met iets wat je zelf zo graag wilt: moeder worden. Bij steeds meer bedrijven kun je je uitschrijven voor Moederdag-mails. Dat vinden wij een sympathiek initiatief. Zo kun je zelf bepalen of je deze berichten wilt ontvangen of liever niet."

Omdat zwangerschap en kinderen krijgen bij het leven hoort, kun je niet om het thema heen, vindt Grömminger. "Maar het is fijn om er op kleine schaal invloed op te hebben."

Geen filters voor Moederdag

Google Ads, als platform verantwoordelijk voor de verspreiding van veel advertenties, biedt filters voor gevoelige advertentiecategorieën. Het gaat dan om bijvoorbeeld advertenties rondom gewichtsverlies, dating en alcohol. Mensen die geen reclames meer willen zien over ouderschap en zwangerschap kunnen dat sinds kort ook aangeven. Maar Moeder- en Vaderdag vallen daar dan weer niet onder.

Dat komt doordat dat feestdagen zijn die in veel landen en culturen verschillen, zegt Google. "We hebben uitgebreid onderzoek gedaan onder gebruikers om te bepalen in welke advertentiecategorieën mensen het liefst meer gebruikerscontrole zouden willen hebben", zegt een woordvoerder tegen NU.nl. Daar zijn nu een aantal categorieën uitgekomen, maar het bedrijf zegt "altijd op zoek te blijven naar manieren om de gebruikerservaring te verbeteren".

Op Facebook zijn Moederdag-advertenties ook niet te filteren. Het bedrijf laat weten dat mensen wel zelf kunnen beïnvloeden welke soorten advertenties ze te zien krijgen, bijvoorbeeld door reclames die in beeld komen te markeren en te verbergen.

Adverteerders kunnen ook troosten

Jezelf na het verlies van een moeder of kind helemaal afsluiten voor Moederdag is geen oplossing, hoe confronterend ook. Rodenburg van het Landelijk Steunpunt Verlies zegt dat de advertenties juist kunnen helpen bij de verwerking. "Zolang de adverteerder ook het verlies erkent, kan het juist troost bieden", zegt hij.

"Juist omdat daarmee ook de mensen zonder moeder erkenning krijgen en gezien worden. In onze samenleving bemoedigen we graag, noemen we mensen in rouw flink en zeggen we dat het goed komt. Maar daarmee slaan we een fase over. Eerst komt troost, daarna vinden we kracht om door te gaan."