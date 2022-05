De YouTube Go-app wordt vanaf augustus niet meer ondersteund. De app werd in 2016 in het leven geroepen voor goedkopere telefoons en landen waar het internetbereik te wensen overliet. In Nederland verscheen de app nooit.

YouTube schrijft op zijn website dat de noodzaak van YouTube Go de afgelopen jaren is afgenomen. Het bedrijf zegt veranderingen te hebben doorgevoerd, waardoor de reguliere YouTube-app nu beter werkt in landen met een slechte dekking. Ook werkt de app nu beter op minder krachtige telefoons.

De maker van de videodienst adviseert mensen die gebruikmaken van Go om over te stappen naar de reguliere YouTube-app of naar de browserversie van de dienst.

YouTube Go is een uitgeklede versie van het normale YouTube. Zo kunnen mensen geen gebruik maken van een donkere modus en is er geen mogelijkheid om onder video's te reageren. Wel konden Go-gebruikers video's downloaden om ze offline te kijken en konden ze een datalimiet instellen in de app.