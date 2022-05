Het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) heeft na een waarschuwing een groot datalek gedicht, meldt de Consumentenbond woensdag. Via het lek waren honderdduizenden taxatierapporten en miljoenen andere privédocumenten van Nederlandse consumenten te bekijken.

Een onderzoeker van de Consumentenbond wist begin maart via een gat in de beveiliging toegang te krijgen tot de broncode en logbestanden van het NWWI. Daar vond hij onder meer wachtwoorden en IP-adressen van banken en verzekeraars.

Ook kon de onderzoeker via de zoekmachine van Google talloze taxatierapporten, kadastergegevens, eigendoms- en splitsingsaktes en foto's (onder meer van gebreken aan huizen) inzien en downloaden. In enkele gevallen was het ook mogelijk om kopieën van identiteitsbewijzen te bekijken en te downloaden.

De NWWI keurt taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs. Zo'n 4.650 taxateurs maken gebruik van de diensten van het NWWI. Zij slaan hun rapporten en andere documenten op bij de organisatie.

De NWWI heeft het lek inmiddels gedicht en gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), meldt de Consumentenbond.