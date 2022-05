De internetbrowser Edge van Microsoft wordt gebruikt op 10 procent van alle computers wereldwijd, blijkt uit data van webanalist StatCounter. Daarmee is Edge sinds deze maand populairder dan Safari, de webbrowser van Apple.

Het marktaandeel van Safari ligt deze maand op 9,61 procent en is daarmee voor het eerst kleiner dan dat van Edge. Overigens blijven beide browsers wat betreft het aantal gebruikers ver achter bij Google Chrome: 66,6 procent van de mensen gebruikt die browser op de computer.

In de afgelopen maanden won Edge aan populariteit. Ook Firefox leek bezig aan een opmars. Die browser werd in februari bijna net zo veel gebruikt als Edge en Safari, maar sinds maart verloor Firefox gebruikers, waardoor het nu een marktaandeel van 7,87 procent heeft.

In Nederland werd Safari volgens de cijfers van StatCounter al in februari ingehaald door Edge. Inmiddels is de voorsprong uitgebreid. In april was het marktaandeel van Edge in Nederland 14,9 procent en dat van Safari 13,4 procent. Firefox komt daarna, met 8,3 procent.

Google Chrome is met een marktaandeel van 58 procent ook hier het populairst. Wel is de browser Nederlandse gebruikers kwijtgeraakt in de afgelopen maanden. In september had Chrome nog een marktaandeel van 65,1 procent. Hoe die verschuivingen zijn ontstaan, is niet bekend.