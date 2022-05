De gegevens van miljoenen gebruikers van Grindr, een populaire datingapp binnen de lhbtiq+-gemeenschap, zijn jarenlang te koop geweest. De data werden verzameld via advertentienetwerken, meldt The Wall Street Journal.

De informatie, waaronder locatiegegevens, was in ieder geval sinds 2017 te koop. Ook "historische" gegevens zijn mogelijk nog steeds verkrijgbaar, vertellen anonieme bronnen aan de Amerikaanse krant.

Grindr zegt in een reactie dat de app twee jaar geleden zijn beleid heeft aangepast, waardoor er geen locatiegegevens meer aan advertentienetwerken worden doorgegeven.

Hoewel er volgens de krant geen persoonsgegevens zijn gelekt, kunnen locatiegegevens ook voor problemen zorgen. Zo werd vorig jaar van een Amerikaanse katholieke geestelijke bekend dat hij een Grindr-gebruiker was. Dat gebeurde op basis van een analyse van vergelijkbare gebruikersdata.

Ook in andere gevallen kon de identiteit van mensen worden vastgesteld en van de personen met wie zij afspraken. Zo kon door de locatiegegevens worden achterhaald waar Grindr-gebruikers woonden en werkten. Als telefoons langere tijd dicht bij elkaar zijn, kan er bovendien van uit worden gegaan dat de eigenaren een date hadden.

De privacyproblemen zijn bijzonder gevoelig voor Grindr omdat homo- en biseksualiteit in veel landen verboden is. Ook in landen waar homoseksualiteit niet verboden is, kunnen de gevolgen groot zijn. Mensen die niet openlijk homoseksueel zijn kunnen met de informatie worden gechanteerd.

De Noorse privacywaakhond gaf Grindr vorig jaar een boete van 65 miljoen Noorse kroon (ruim 6,3 miljoen euro) vanwege het illegaal verstrekken van gegevens aan reclamebureaus.