Het internetverkeer in de bezette Oekraïense regio Kherson wordt omgeleid naar Russische internetverbindingen, schrijft Netblocks. Inwoners hebben daardoor waarschijnlijk te maken met censuur, meldt de organisatie die het wereldwijde internetverkeer monitort.

De regio Kherson ligt in het zuiden van Oekraïne en grenst aan de regio Donetsk, waarin de stad Mariupol ligt. Het Russische leger heeft het gebied momenteel bezet.

Zaterdag viel het internetverkeer in de regio uit. De volgende dag kwam de boel weer op gang, maar volgens NetBlocks liep het internetverkeer vanaf dat moment via Russische internetverbindingen.

De Britse organisatie staat erom bekend het internetverkeer op de wereld in de gaten te houden. Waar het verkeer eerst via de Oekraïense provider Khersontelecom liep, gebeurt dat nu via het Russische Rostelecom.

Netblocks meldt dat de regio nu waarschijnlijk is onderworpen aan "Russische internetregelgeving, toezicht en censuur". Russen hebben al tijden nauwelijks toegang tot sociale media en westerse nieuwswebsites.