Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf Rocket Lab heeft een test uitgevoerd waarbij een helikopter een rakettrap tijdens de afdaling naar de aarde moest opvangen. Even leek dat te lukken, maar uiteindelijk viel het voorwerp toch in de zee bij Nieuw-Zeeland, meldt onder meer The Verge.

De helikopter was voorzien van een speciale haak. Die klikte succesvol aan de parachute van de vallende rakettrap, één van de onderdelen van een raket. Vervolgens moest de helikopter het voorwerp nog aan land brengen. Door "onvoorziene" omstandigheden lukte dit niet, waardoor de helikopter de rakettrap alsnog los moest laten. Die viel vervolgens in de oceaan.

Rocket Lab heeft de rakettrap uit zee gehaald. Volgens het ruimtevaartbedrijf is het onderdeel nog in goede staat, omdat de piloot van de helikopter het gecontroleerd in de oceaan heeft laten vallen.

De test werd uitgevoerd om te kijken of de rakettrap op deze manier opnieuw gebruikt kan worden, omdat dit kostenbesparend is. De voorbereidingen namen drie jaar in beslag.

De rest van de test verliep wel volgens plan, zegt het ruimtevaartbedrijf. De lancering van de raket gebeurde in Nieuw-Zeeland en er werden succesvol 34 satellieten in een baan rond de aarde gebracht.