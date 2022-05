Google heeft sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne dit jaar zo'n acht miljoen advertenties tegengehouden die daarmee te maken hadden. Het bedrijf blokkeert advertenties die proberen te verdienen aan de oorlog of die proberen de situatie uit te buiten. Dat meldt Google woensdag in zijn Ads Safety Report. Voorbeelden van dat soort advertenties noemt Google overigens niet.

Het rapport gaat verder voornamelijk over de aanpak van advertenties in 2021. Google heeft het afgelopen jaar 5,6 miljoen accounts van adverteerders geschorst, omdat ze het advertentiebeleid overtraden. In 2020 lag het aantal geschorste adverteerders nog op 1,7 miljoen.

Sinds de coronapandemie heeft Google zijn handen vol aan frauduleuze adverteerdersaccounts. "In 2021 zagen we kwaadwillenden geraffineerder en op een grotere schaal te werk gaan om onze opsporingssystemen te omzeilen", schrijft het bedrijf. Zo maakten ze gebruik van een manier waarmee reclamecontroleurs andere teksten te zien kregen dan Google-gebruikers.

Google heeft vorig jaar ook ingegrepen bij de publicatie van miljarden advertenties die de richtlijnen overtraden. Zo werden 3,4 miljard advertenties geblokkeerd of verwijderd, meldt het techbedrijf. Dat zijn er 300 miljoen meer dan in 2020.

Van de verwijderde advertenties ging het in de meeste gevallen (652,1 miljoen keer) om reclames die misbruik maakten van het Googles advertentienetwerk. Ook werden 286,8 miljoen advertenties verwijderd omdat ze naaktbeeld of pornografisch materiaal toonden. Nog eens 135,9 miljoen reclames maakten inbreuk op auteursrechten.

Ook werden meer dan 5,7 miljard advertenties beperkt. Die reclames werden dus niet verwijderd, maar waren niet te zien in bepaalde gebieden, bijvoorbeeld omdat het onderwerp van een reclame daar gevoelig ligt.