Telegram onderzoekt manieren om mensen voor de chatdienst te laten betalen, melden bètatesters van de app voor iOS. Met Telegram Premium zouden mensen toegang krijgen tot exclusieve stickers en emojireacties.

De exclusieve pakketten met stickers en reacties zijn al te zien door testers van de app. Mensen krijgen bijvoorbeeld toegang tot bewegende stickers van een huilende eend of van een feestende krokodil.

Ook kunnen ze meer emojireacties gebruiken. Met emojireacties kun je een emoji op een bericht in het chatvenster plakken. Zo kan iemand met een lachend gezichtje reageren op een grap, zonder daarvoor een heel nieuw bericht te versturen.

Telegram ondersteunt hiervoor al een aantal emoji's, maar met Telegram Premium worden er meer plaatjes toegevoegd, zoals een clown die in zijn neus knijpt.

The Verge schrijft dat de exclusieve plaatjes alleen te zien zijn voor mensen die betalen. Ontvangers die geen Premium hebben maar die wel een betaalde sticker krijgen opgestuurd, ontvangen een berichtje om zich aan te melden.

Meer details over Telegram Premium zijn nog niet bekend. Zo is onduidelijk wat de dienst moet kosten en of er nog meer toevoegingen komen. Ook is onbekend wanneer de premiumversie verschijnt voor reguliere gebruikers.

Oprichter Pavel Durov zei eind 2020 dat hij werkte aan een verdienmodel voor Telegram. Hij kondigde toen aan dat er nieuwe, betaalde opties zouden komen voor bedrijven en fanatieke gebruikers. Daaraan voegde hij toe dat de basis van Telegram altijd gratis zou blijven.