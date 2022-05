De veranderingen die Apple heeft voorgesteld om datingapps gebruik te laten maken van meerdere betalingssystemen, zijn niet voldoende. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de aanpassingen bestudeert en vindt dat Apple nog steeds niet aan de Europese en Nederlandse regels voldoet.

De ACM legde Apple in de vorige fase al voor 50 miljoen euro aan boetes op. Nu die niet het gewenste effect hebben gehad, bereidt de toezichthouder nieuwe boetes voor. Details daarover kunnen nog enkele weken op zich laten wachten.

De kwestie draait om datingapps zoals Tinder, Lexa en Bumble. Als gebruikers van die apps bijvoorbeeld een abonnement nemen, dan wordt de betaling door Apple verwerkt. De makers van die apps willen dat ook andere partijen betalingen kunnen verwerken in Apples mobiele besturingssysteem iOS. Daarmee hopen ze ook goedkoper uit te zijn, want Apple vraagt 30 procent provisie over die betalingen.

Het beleid van Apple rond de App Store ligt op meer plaatsen onder vuur. Zo is Apple over het betalingsbeleid voor de rechter gedaagd door het Amerikaanse bedrijf Epic Games en door Google.