In Nintendo Switch Sports gooi je met bowlingballen, schop je tegen voetballen of smash je volleyballen door middel van bewegingsbesturing. Net als vroeger met Wii Sports dus. Is Nintendo Switch Sports een moderne update van die klassieker?

Het is onvermijdelijk om Switch Sports met Wii Sports te vergelijken. Nintendo promoot Switch Sports als een game waar de hele familie fanatiek staat te wapperen met controllers, net als indertijd met Wii Sports.

Ook inhoudelijk zijn er veel overeenkomsten. In Switch Sports zitten zes verschillende sporten: volleybal, badminton, voetbal, chanbara (zwaardvechten), tennis en bowlen. De drie laatstgenoemde sporten zaten ook al in Wii Sports of Wii Sports Resort.

Goede besturing

De bewegingsbesturing in Wii Sports was al goed en niet heel verrassend: dat is het in Switch Sports ook. Met een beetje oefening bowl je al snel strike na strike. Tennis imiteert racketslagen ook goed, inclusief slices en topspin. Het is wel vervelend dat je jouw personages niet direct bestuurt. Hierdoor kom je soms raar achter de bal te staan en wordt het onhandig improviseren om de bal te retourneren.

De hoek waaronder de speler zijn zwaard vasthoudt vertaalt verdraaid goed naar het scherm en met een beetje oefening worden potjes ware tactische steekspelletjes. Leuk is de optie om met twee controllers en dus twee denkbeeldige zwaarden tegelijkertijd te meppen.

Volleybal, voetbal en badminton

Volleybal is gevarieerd doordat spelers het ene moment onderhands ballen moeten opvangen, vervolgens bovenhands een set-up geven en dan weer met gevoel voor timing smashen. Het is samen met het zwaardvechten ook de meest intense sport.

Badminton is de enige misser. Onderhandse slagen lijken afwezig of registreren niet lekker. De sport lijkt professioneel badminton te willen nadoen, terwijl de gemiddelde speler toch liever campingbadminton speelt.

Bij voetbal is het mogelijk de gamepad aan je been te binden met een bandje, om daarna echte schopbewegingen te maken. De game is ook met de controllers te besturen, maar op die manier een bal trappen voelt minder intuïtief.

Geen familiegame-avonden

De goede besturing ten spijt: Switch Sports schiet tekort. Wie de game opstart en aan de slag gaat heeft gelijk alle sporten en opties tot de beschikking. Er zijn geen hogere moeilijkheidsgraden of extra opties vrij te spelen. Ook missen highscoreborden waarop de hele familie tegen elkaar kan strijden.

Ook het vrijspelen van extra outfits, andere ballen of rackets zit er offline niet in. Daarvoor moet je online spelen. Daarnaast zijn alle sporten ingestoken op korte potjes. De optie om offline een toernooitje te organiseren zou leuk zijn geweest.

Switch Sports is geschikt voor korte potjes en niet zozeer voor een gameavond met de familie, zoals een Mario Party of Mario Kart dat wel is.

Online biedt wat meer, maar niet genoeg

Online is er wat meer om voor te spelen. De online speelstand is voor een of twee personen. Door sporten te spelen verdien je punten waarmee je onder meer hoedjes, andere rackets of emoji voor je personage vrijspeelt. Eveneens krijg je na verloop van tijd een rang toebedeeld die aangeeft op welk niveau je zit.

Online hoogtepunt is de opzet van het bowlen. Zestien spelers bowlen tegelijkertijd en na drie frames vallen er steeds spelers af. Het is daardoor lekker druk en spannend op de bowlingbaan. Helaas wordt die lijn niet doorgetrokken bij de andere sporten. Ook daar slaan losse en vooral korte potjes de klok.

Later nog eens terugkomen

Wie een aantal uur online speelt, heeft alle vrij te spelen voorwerpen verdiend en heeft eigenlijk alleen nog de online rangen om voor te spelen. Gelukkig rouleren de vrij te spelen voorwerpen, dus het loont om later eens terug te komen.

Dat geldt voor heel Switch Sports. Nintendo heeft al aangegeven dat in een toekomstige update golf wordt toegevoegd. Dit was de absolute topper van Wii Sports door zijn diepgang en de lange houdbaarheid. Het is daarom goed dat deze sport erbij komt, want Switch Sports is nu net te kaal om echt lang leuk te blijven.