Telecomprovider KPN vraagt vanaf 1 juli gemiddeld 1,90 euro meer per maand voor zijn internetpakketten. Dat meldt een woordvoerder maandag aan NU.nl. KPN verhoogt de prijs om zijn netwerk te kunnen uitbreiden, omdat mensen meer thuiswerken en streamen.

De prijsstijging is iets hoger dan vorig jaar. Toen ging de prijs met gemiddeld 1,50 euro per maand (of 18 euro per jaar) omhoog.

De prijsstijging is afhankelijk van het abonnement van de klant. Ze stijgen bijna allemaal met 1,50 of 2 euro. Overigens stijgen niet alle prijzen. Alleen de prijs van het grootste pakket van 1 gigabit per seconde blijft gelijk.

De prijsstijging geldt ook voor klanten van XS4ALL. KPN en XS4ALL worden namelijk samengevoegd. Die klanten gaan niet vanaf 1 juli, maar vanaf 1 september meer betalen voor hun internetabonnement. "Dat heeft te maken met de migratie die momenteel plaatsvindt", zegt de woordvoerder.

KPN zegt dat de prijsverhoging noodzakelijk is omdat door thuiswerken en streamen het gebruik van zijn netwerk flink is toegenomen. Het dataverbruik stijgt met 15 tot 20 procent per jaar. "Daarom is het belangrijk dat we blijven investeren in de kwaliteit en veiligheid van diensten", aldus het bedrijf.