Embracer Group is een overeenkomst aangegaan om de gamestudio's Crystal Dynamics, Eidos-Montréal en Square Enix Montréal te kopen. Met de overname is 300 miljoen dollar (ruim 284 miljoen euro) gemoeid, heeft het Zweedse bedrijf maandag bekendgemaakt.

Crystal Dynamics is de studio achter het spel Marvel's Avengers. Eidos Montréal is bekend van Thief 4, Deus Ex: Human Revolution en Shadow of the Tomb Raider, terwijl Square Enix Montréal onder meer gewerkt heeft aan Hitman GO en Lara Croft GO.

Embracer wil ook een hele reeks games overnemen, waaronder Tomb Raider, Deus Ex, Thief en Legacy of Kain. Ook de ongeveer 1100 werknemers van de drie studio's worden overgenomen.

De deal is nog niet helemaal rond. Naar verwachting gebeurt dat in de zomer. Embracer is de afgelopen jaren snel gegroeid door tientallen studio's over te nemen, waaronder THQ Nordic, Sabre Interactive en Koch Media.

Als de nieuwe deal definitief is afgerond, heeft Embracer meer dan 14.000 werknemers in dienst, waarvan 10.000 gameontwikkelaars. Ook heeft het bedrijf dan 124 studio's in handen en 230 games in ontwikkeling.