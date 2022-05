Google geeft gebruikers meer controle over welke advertenties zij zien. De techgigant breidt zijn lijst met gevoelige onderwerpen uit. Gebruikers kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen dat er minder reclames over zwangerschap worden getoond.

Google-gebruikers kunnen er sinds 2020 wereldwijd voor kiezen om minder gok- en alcoholadvertenties te zien op YouTube. Ze moeten dit handmatig aangeven in hun instellingen.

Vanaf nu is het ook mogelijk om advertenties over zwangerschap, ouderschap, daten en gewichtsverlies te weren, meldt Google maandag in een persbericht. Dat geldt niet meer alleen voor YouTube, maar ook voor meer dan twee miljoen websites die onderdeel zijn van het Google Display-netwerk.

"Veel van de adverteerders waar we mee werken, investeren ook in het respecteren van keuzes en culturele verschillen van mensen als het gaat om de advertenties die ze zien", zei Google eerder over dit onderwerp. "De functie is een belangrijke stap in de keuze en controle van een gebruiker."