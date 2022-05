Het Kremlin gebruikt een 'trollenfabriek' om desinformatie over de oorlog te verspreiden op sociale media, meldt het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken op basis van onderzoek. Ze richten zich onder meer op politici.

Het gaat om een oude fabriek in de stad Sint-Petersburg. Volgens de onderzoekers is daar een bedrijf gevestigd dat militaire uitrustingen maakt. Vanuit die plek zouden onwaarheden worden verspreid, bijvoorbeeld op sociale media en in reacties op populaire websites.

Naast politici, richten de trollen zich specifiek op mensen uit het Verenigd Koninkrijk, India en Zuid-Afrika. Hoeveel mensen precies in de fabriek werken en onderdeel van het trollenleger zijn, is onduidelijk. Uit het onderzoek blijkt wel dat de werknemers via Telegram actief nieuwe leden proberen te werven.

Het onderzoek laat volgens de Britse experts zien "hoe de grootschalige desinformatiecampagne van het Kremlin is ontworpen om de internationale publieke opinie over de onwettige oorlog van Rusland in Oekraïne te manipuleren".

De onderzoekers zeggen dat Rusland op deze manier probeert steun te krijgen voor de oorlog. Ook zouden ze "nieuwe Poetin-sympathisanten willen rekruteren".