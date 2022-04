Het Twitter-account van PVV-voorman Geert Wilders is vrijdag even geblokkeerd geweest, zo meldt de politicus in een tweet. Eerder op de dag zei hij dat zijn account voor de tweede keer in een week tijd door het sociale medium geblokkeerd was.

"Geen idee waar ze mee bezig zijn bij Twitter. Maar goed, ik ben er - opnieuw - weer!", schrijft Wilders in een tweet. Volgens hem was zijn account een paar uur geblokkeerd en had hij niet gehoord waarom. De politicus diende meteen een bezwaar in, maar kreeg vrijdagavond zonder formele reactie weer de beschikking over zijn account.

Het is niet duidelijk waarom Twitter het account deze keer heeft geblokkeerd. Het profiel van Wilders was tijdens de blokkade nog wel te bezoeken. Twitter heeft niet gereageerd en was vrijdag nog niet bereikbaar voor commentaar.

Wilders noemde het "ongelooflijk" dat hij zijn account even niet meer kon gebruiken. Volgens een screenshot had Twitter hem geschorst, omdat hij de regels omtrent haatdragend gedrag had overtreden.

Tweede blokkade in een week tijd

"Je mag geen geweld tegen andere mensen promoten of mensen rechtstreeks aanvallen of bedreigen op basis van ras, etnische achtergrond, nationaliteit, kaste, seksuele geaardheid, geslacht, geslachtsidentiteit, levensbeschouwelijke overtuiging, leeftijd, beperking of ernstige ziekte", aldus het Helpcentrum van Twitter. Ook accounts "met als hoofddoel" aanzetten tot kwaad doen van anderen, zijn niet toegestaan.

Afgelopen zondag werd Wilders' account ook al geblokkeerd. Toen was de aanleiding een aan de Pakistaanse president gerichte tweet. Daarin had de PVV-leider het over de vele doodsbedreigingen die hij van moslims uit Pakistan kreeg.

Afgelopen dinsdag draaide Twitter die schorsing terug. Het platform zei dat Wilders geen grenzen had overschreden en dat er een fout was gemaakt. Het sociale medium bood daarom zijn excuses aan.