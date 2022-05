Techbedrijf Google gaat deze week in beroep tegen een boete uit 2019. De Europese Commissie legde Google een boete van 1,49 miljard euro op voor machtsmisbruik. De komende drie dagen vinden er hoorzittingen plaats bij het Gerecht van de Europese Unie.

Het gaat volgens een woordvoerder van het EU-Hof om een eerste stap in het hoger beroep. "De verschillende partijen komen met hun zienswijze en argumenten, daarna gaat het Gerecht in beraad", zegt hij. Het kan dan nog maanden duren voordat een uitspraak volgt.

De zaak draait om een Europese boete die Google in maart van 2019 kreeg opgelegd. Volgens de Europese Commissie maakte Google tien jaar lang misbruik van zijn sterke machtspositie. Het bedrijf zou zijn eigen reclametak Adsense hebben voorgetrokken ten opzichte van concurrerende advertentieverkopers.

"De Europese Commissie heeft Google beboet voor het misbruiken van zijn machtspositie bij het aanbieden van online advertenties in de zoekmachine", schreef Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) destijds. "Het bedrijf schermde zich af van concurrenten en dat is in Europa illegaal."

Machtsmisbruik van 2006 tot 2016

Het probleem rond AdSense begon in 2006. Websites die destijds een Google-zoekbalk op hun pagina's wilden plaatsen, waren sinds dat jaar verplicht om alleen advertenties via AdSense te plaatsen. Concurrenten van Google, zoals Microsoft en Yahoo, konden op dat advertentieplatform geen reclames inkopen.

Drie jaar later werden de regels versoepeld, toen ook reclames van concurrerende adverteerders werden toegestaan. Websites moesten dan wel een minimumaantal advertenties van Google plaatsen. Pas in 2016 stopte Google helemaal met zijn dit beleid.

De Europese Commissie vindt dat het techbedrijf tien jaar lang zijn macht heeft misbruikt en dat het alsnog een boete moet betalen. Google ging tegen die beslissing in beroep. In een verklaring liet het bedrijf in 2019 weten aanpassingen te hebben gemaakt om de Europese Commissie tegemoet te komen. "We streven altijd naar een gezonde markt die voor iedereen uitkomst biedt."

Het Gerecht van de Europese Unie is mogelijk niet de eindhalte voor deze zaak. Google kan ook nog naar het Europese Hof van Justitie om gelijk te halen.

Miljardenboetes voor machtsmisbruik Google

De boete voor het beleid rondom AdSense is een van drie miljardenboetes die Google de afgelopen jaren heeft gekregen voor machtsmisbruik. Het bedrijf kreeg in 2018 een boete van 4,34 miljard euro omdat makers van Android-telefoons werden verplicht om de Google-zoekmachine mee te leveren.

In 2017 legde de Europese Commissie Google een boete van 2,4 miljard euro op in een zaak rond Google Shopping, waarmee concurrenten werden benadeeld. Ook tegen deze boetes is Google in beroep gegaan.