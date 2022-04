Ruimtevaartorganisatie NASA heeft foto's vrijgegeven die met de James Webb-telescoop zijn gemaakt. De instrumenten zijn nu volledig uitgelijnd, waardoor de telescoop scherpere afbeeldingen kan maken.

De ruimteorganisatie richtte de telescoop voor de test op de Grote Magelhaense Wolk, een relatief klein sterrenstelsel in de Melkweg. De foto's zijn door vier verschillende instrumenten gemaakt.

NASA concludeert op basis van de test dat de telescoop in staat is scherpe, goed gefocuste foto's te maken. De zevende en tevens laatste uitlijning is daarmee voltooid.

Overigens zal het volledige afstellingsproces van de telescoop nog tot de zomer duren. Pas daarna kan het wetenschappelijke werk van start gaan.

De afbeeldingen die de telescoop heeft gemaakt. De afbeeldingen die de telescoop heeft gemaakt. Foto: NASA

Telescoop gaat op zoek naar planeten waar leven mogelijk is

De James Webb werd eind december gelanceerd en is de opvolger van de beroemde ruimtetelescoop Hubble.

De nieuwe telescoop moet zoeken naar onder meer planeten waar misschien leven mogelijk is, verre sterrenstelsels en sporen van de oerknal. Het project kost in totaal ongeveer 8 miljard euro.