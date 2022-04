KPN heeft in de eerste drie maanden van dit jaar ongeveer 42.000 klanten op het glasvezelnetwerk aangesloten, blijkt vrijdag uit kwartaalcijfers van de provider. Het ging om nieuwe klanten en bestaande klanten die nog een koperaansluiting hadden.

Topman Joost Farwerck zei in een toelichting op de kwartaalcijfers dat de omzet is gegroeid door de uitrol van glasvezel, en ook door het gecombineerde aanbod van vast en mobiel internet en telefonie. Het bedrijf haalde ook nieuwe klanten binnen door een deal met streamingdienst Viaplay om Formule 1 aan te bieden.

KPN heeft in afgelopen twaalf maanden voor 402.000 huishoudens glasvezel mogelijk gemaakt. Dat waren er 513.000 inclusief de klanten van Glaspoort. Glaspoort is een samenwerkingsverband tussen KPN en pensioeninvesteerder APG dat met name op het platteland glasvezelaansluitingen realiseert.

KPN zegt dat ze het aanbod voor het open glasvezelnetwerk hebben verbeterd. KPN en Glaspoort beloofden begin april de tarieven te verlagen voor andere partijen die via hun glasvezelnetwerk internetdiensten aan willen bieden. Die gaan de komende acht jaar 10 tot 30 procent omlaag.

KPN sloot de meetperiode af met een winst van 179 miljoen euro. Dat betekende een stijging met ruim een kwart op jaarbasis. KPN wist onder meer de kosten omlaag te krijgen. Zo daalden de personeelskosten met 3,5 procent.

Wel was KPN meer geld kwijt aan energiekosten als gevolg van de prijsstijgingen. De omzet van de onderneming steeg met 1,6 procent tot 1,3 miljard euro.