Game-uitgever Activision gaat valsspelen in Call of Duty: Vanguard en Warzone moeilijker maken. Een nieuw systeem zorgt ervoor dat het voor valsspelers onmogelijk wordt om tegenstanders te zien of te horen.

Het nieuwe wapen tegen valsspelen heet Cloaking. Als Call of Duty merkt dat een speler cheatsoftware gebruikt om potjes te winnen, treedt Cloaking in werking. De valsspeler kan vervolgens geen tegenstanders meer zien of horen. Ook afgevuurde kogels zijn stil en onzichtbaar.

Andere spelers kunnen de valsspelers nog wel zien, waardoor die een makkelijker doelwit worden. Cloaking zorgt er ook voor dat mensen met cheatsoftware veel minder schade aanrichten met hun geweren. Met de nieuwe regels probeert Activision valsspelen te ontmoedigen.

De game-uitgever is al langer bezig om valsspelers aan te pakken in zijn Call of Duty-games. Begin dit jaar sleepte Activision nog een verkoper van cheatsoftware voor de rechter. Daarnaast zijn er honderdduizenden valsspelers uit Call of Duty: Warzone geweerd.