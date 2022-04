Samen met de redactie van BestGetest hebben we uitgezocht wat de beste tablet van het moment is. Die eer gaat ditmaal naar Apple, dat met zijn nieuwe iPad Air buitengewoon goed scoort.

Dit is een ingekorte versie van een uitgebreidere test op vergelijkingsite BestGetest. Daar lees je een overzicht van de beste tablets van dit moment.

Zoals gebruikelijk hebben we alle tablets uitvoerig laten testen door ons testlab. Daarbij is gekeken naar helderheid, kleurweergave, contrast en grijswaarden en nemen we ook de accuduur onder de loep. Ook checken we de snelheid van de processor door middel van vele tests.

Daarnaast heeft een tablet ook een persoonlijk aspect. Het apparaat moet vlot werken en goed aanvoelen qua design en bouwkwaliteit. Daarom heeft een expert van techsite Tweakers het product ook onder de loep genomen.

Als beste getest: iPad Air (2022)

De iPad Air 2022 werkt als een trein. Hij laat zien waarom mensen vaak het woord 'tablet' en de naam 'iPad' door elkaar gebruiken: dankzij de razendsnelle processor gemaakt door Apple en de hardware en software die perfect op elkaar zijn afgestemd. Camera's in tablets stellen meestal teleur, maar die van de iPad Air vallen in de smaak.

De tablet wiebelt wel een beetje als je 'm op tafel legt, omdat de camera achterop een tikje uitstulpt. Dat kunnen we Apple vergeven gezien een grote verbetering aan de voorzijde: ook de selfiecamera maakt nu veel mooiere foto's dan bij het oudere model.

De kleurafstelling van het 10,9 inch-beeldscherm is net wat minder dan we gehoopt hadden, waardoor foto's niet altijd even accuraat worden afgebeeld. Wel is de tablet door zijn aluminium behuizing best stijlvol, al is hij niet zo stevig. Dat maakt hem gevoeliger voor vallen en stoten.

De beste Android-tablet: Samsung Galaxy Tab S7 Wi-Fi 128GB

De Samsung Galaxy Tab S7 is ook een goed alternatief, met een scherm dat maar liefst 120 beeldjes per seconde toont. Iets dat we missen bij de hierboven besproken iPad Air. Hij draait op Android, iets dat je wellicht al kent van je Android-telefoon. De accuduur is positief: je kunt zo’n 12 uur onafgebroken browsen.

De algehele ervaring van de iPad heeft onze voorkeur, maar het verschil is niet heel groot. Samsung heeft ook een groter model genaamd de S7+ uitgebracht, maar die is een stuk duurder. Al is de gewone S7 eigenlijk ook al vrij duur, vooral als je er nog accessoires bij wil kopen.

