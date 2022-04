Twitter heeft in de periode van begin 2019 tot eind 2022 te veel gebruikers voor zijn dienst berekend, maakt het bedrijf donderdag bekend bij de presentatie van de nieuwste kwartaalcijfers. Per kwartaal telde Twitter 1,9 miljoen gebruikers meer dan er daadwerkelijk actief waren.

Het ging om het aantal dagelijkse gebruikers. Volgens Twitter ging het fout omdat verschillende accounts werden opgeteld, ook als ze gekoppeld waren aan één gebruiker.

Inmiddels zijn er 229 miljoen mensen die dagelijks op Twitter komen, schrijft het bedrijf in zijn kwartaalrapport. Dat komt neer op een stijging van 16 procent vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Twitter heeft zich al eerder verslikt in het aantal dagelijkse gebruikers. In 2017 maakte het bedrijf bekend dat het de voorgaande drie jaren een rekenfout had gemaakt, waardoor een tot twee miljoen meer mensen werden geteld dan er daadwerkelijk op Twitter zaten.

Tijdens de presentatie van het rapport werd niets over de mogelijke overname door Elon Musk gezegd. De Tesla-topman heeft een bod van 44 miljard dollar (41,8 miljard euro) uitgebracht om Twitter te kopen, wat door het bedrijf werd geaccepteerd.