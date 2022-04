Het bekendste alternatief voor Twitter heeft nu ook een app voor Android en Marktplaats introduceert een alternatief voor Gelijk Oversteken. Dit zijn de apps van de week.

Mastodon

Mastodon wordt het vaakst genoemd als alternatief voor Twitter en nu is de app ook voor Android beschikbaar. Mastodon is een decentraal sociaal netwerk. Dat betekent dat je via de app verschillende kleine, Twitter-achtige omgevingen kunt bereiken waar mensen met een gedeelde interesse tweets plaatsen. In het geval van Mastodon heten de berichten toots.

Voordat je begint met tooten, moet je dus beslissen bij welke gemeenschap jij je aansluit. Het is mogelijk om accounts op meerdere gemeenschappen te maken, dus je zit niet vast aan deze keuze. Daarna is Mastodon voor elke twitteraar herkenbaar. De app lijkt zelfs zoveel op Twitter, dat je de twee apps even naast elkaar moet leggen om de verschillen te zien.

In tegenstelling tot Twitter is Mastodon open source. Er zijn dus geen geheime algoritmes en er worden geen data verzameld. Er zijn zelfs geen advertenties, omdat de paar ontwikkelaars die aan Mastodon werken donaties en sponsorgeld ontvangen als een non-profit.

Download Mastodon voor Android of iOS (gratis).

Marktplaats

Marktplaats stopte plots met de functie Gelijk Oversteken, waarmee de verkoper het geld pas kreeg als de koper het pakket via de post had ontvangen. Nu is er een alternatief geïntroduceerd om kopers extra te beschermen: Kopersbescherming.

Met Kopersbescherming wordt er niet meer gekeken naar het moment dat het pakket aankomt, want daarmee kan nog veel misgaan. Zo kan de verkoper iets anders in de doos hebben gestopt. In plaats daarvan moet de koper het product daadwerkelijk goedkeuren. Het bedrag wordt eerst op een tussenrekening geplaatst en pas na goedkeuring gaat het geld naar de verkoper.

De nieuwe functie inschakelen is optioneel en kost geld. Dat gaat om 5 procent van de afgesproken prijs die de koper moet betalen. De nieuwe functie rolt nu uit naar alle gebruikers.

Download Marktplaats voor Android of iOS (gratis).

Influent

Influent biedt een speelse manier om een taal te leren, met een focus op losse woorden in plaats van zinnen. Je leert met deze game dus niet hoe je een hamburger in een restaurant bestelt, maar wel de naam van allerlei voorwerpen.

Je bestuurt een robotje dat je door een goed gevulde kamer heen loodst. Door een voorwerp aan te tikken, zie en hoor je hoe dat voorwerp heet in de taal die je leert. Heb je genoeg woorden te pakken, dan krijg je een test voorgeschoteld.

In de game kun je gratis aan de slag met Italiaans, Frans en Koreaans. Er zijn ook allerlei andere talen beschikbaar, maar die moeten eerst aangeschaft worden voor 3,99 euro per stuk. Daar zitten onder andere Spaans, Japans, Zweeds en Mandarijn bij.

Influent verscheen eind vorig jaar als app voor iOS en nu is de Android-versie ook beschikbaar in de Play Store.

Download Influent voor Android of iOS (gratis).

80 Zo werkt Influent