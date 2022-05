Deze week komt de langverwachte Marvel-film Doctor Strange in the Multiverse of Madness uit, maar wat als je niet meteen tijd hebt voor een bioscoopbezoek? Met deze tips ontwijk je spoilers voor de nieuwste films, series en games.

Het is vrijwel onmogelijk om alle grote entertainmenttitels altijd direct te beleven. Maar je wilt natuurlijk niet dat de belangrijkste plotwendingen in een film, serie of game al voor je worden verpest doordat je per ongeluk het verkeerde berichtje onder ogen krijgt op sociale media.

Spoilers vermijden op Twitter

Op Twitter is het vrij gemakkelijk om spoilers te ontwijken, maar je moet dat wel even inschakelen. Via de instellingen ga je naar 'Meldingen' en dan 'Filters' om de sectie 'Genegeerde woorden' te bereiken. Hier kun je een aantal trefwoorden invullen die je niet te zien wilt krijgen, bijvoorbeeld 'Doctor Strange' of 'Marvel'. Alle tweets met die woorden erin, komen niet op jouw tijdlijn terecht. Ook kun je kiezen hoelang die berichten geblokkeerd moeten worden, bijvoorbeeld tot en met de dag dat jij naar de bioscoop gaat.

Pas trouwens wel op, want de genegeerde woorden verschijnen nog wel in je zoekresultaten. Als je je nieuwsgierigheid niet kunt bedwingen en zelf op zoek gaat naar informatie, kun je dus alsnog worden gespoild.

Je komt hier overigens ook via 'Privacy en veiligheid' en dan 'Negeren en blokkeren'. Daar kun je ook tijdelijk accounts blokkeren waar je spoilers van verwacht, zoals entertainmentwebsites.

Oppassen op Instagram en Facebook

Op Instagram is het een stuk moeilijker om spoilers te vermijden. Deze app is gericht op plaatjes in plaats van tekst, en dat is lastig te filteren. Sterker nog, die optie wordt helemaal niet geboden door het platform.

De beste oplossing is om fan-accounts en mediapagina's tijdelijk te dempen. Controleer ook of je niet per ongeluk een hashtag over de betreffende film, serie of game volgt.

Je tijdlijn valt dus niet te filteren, maar je kunt er wel voor zorgen dat een willekeurig persoon je niet spoilt in je reacties. Ga naar je instellingen en kies voor 'Privacy', waar je de optie 'Verborgen woorden' vindt. Via 'Lijst beheren' kun je nu woorden of zinsdelen toevoegen. Opmerkingen met die trefwoorden worden vervolgens verborgen.

Facebook heeft helaas nauwelijks opties om spoilers te verbergen. Je kunt wel bepaalde pagina's of vrienden tijdelijk dempen als je vermoedt dat zij iets voor je gaan verpesten. Zoek een post van deze pagina op en druk op de drie puntjes bovenin. Hier vind je de optie 'Account 30 dagen lang snoozen'.

En verder?

Voor de rest is het internet het Wilde Westen van spoilers. Het is moeilijk om alles te ontwijken. Een vriend die iets stuurt via WhatsApp, YouTube dat je een spoilerige video voorschotelt, een TikTok-video met een belangrijke scène: het valt bijna niet te voorkomen.

Als je echt niets verklapt wil krijgen, kun je het beste je bezoek aan dit soort sites beperken en vooral geen reacties lezen onder posts over het onderwerp.