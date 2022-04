Samsung heeft in de eerste maanden van dit jaar fors meer winst behaald. Het Zuid-Koreaanse bedrijf profiteerde van de sterke verkoop van smartphones en geheugenchips.

De winst van Samsung steeg in het eerste kwartaal met 50 procent tot 11,1 biljoen won (omgerekend 8,3 miljard euro). De winst was ook hoger dan waar kenners rekening mee hielden.

Met name bij de geheugenchipdivisie waren de prestaties beter dan verwacht. Naast in smartphones worden chips ook in bijvoorbeeld auto's gestopt. Ook de vraag naar servers en computers was groot. Daarbij willen klanten steeds vaker chips met een grotere opslagcapaciteit en chips die beter presteren.

Volgens Samsung zal de vraag naar chips groot blijven. De verkoop van mobiele apparaten heeft wel te lijden onder de lockdowns en de stijgende grondstofprijzen, deels door de oorlog in Oekraïne. Het bedrijf wil daarom geen voorspelling doen voor de rest van het jaar.

Samsung wordt gezien als een baken in de techsector. Het bedrijf is de grootste producent van geheugenchips en kan onder meer Apple tot zijn klanten rekenen. Ook is Samsung de grootste smartphonemaker ter wereld.