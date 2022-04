Vier astronauten zijn in de nacht van woensdag op donderdag aangekomen bij het internationale ruimtestation ISS. Het gaat om drie Amerikanen en één Italiaanse, die binnen zestien uur met een SpaceX-raket naar het ruimtestation vlogen.

De Italiaanse astronaut Samantha Cristoforetti maakt namens het Europese ruimteagentschap ESA deel uit van de bemanning. Verder bevonden de Amerikaanse NASA-astronauten Kjell Lindgren, Bob Hines en Jessica Watkins zich aan boord van het ruimtevaartuig Crew Dragon Freedom. Het viertal blijft zo'n zes maanden in het ruimtestation.

De nieuwe bemanningsleden werden verwelkomd door het zevenkoppige team dat zich momenteel in het ISS bevindt en uit drie Amerikanen, drie Russen en één Duitser bestaat.

ESA-topman Josef Aschbacher noemt het zeer bijzonder dat door de komst van Cristoforetti twee Europese astronauten samen in de ruimte zijn. De Duitse Matthias Maurer keert begin volgende maand weer terug naar aarde.

Het verblijf van Watkins in het ISS krijgt in de Verenigde Staten veel aandacht, want zij zal de eerste zwarte vrouw zijn die langere tijd in het ruimtestation doorbrengt. Ze is de vijfde zwarte vrouw die naar de ruimte reist.