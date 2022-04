Maandelijks luisteren 422 miljoen mensen naar muziek of podcasts op Spotify, maakt het Zweedse bedrijf woensdag bekend in zijn kwartaalcijfers (pdf). Dat zijn er 16 miljoen meer dan in het vorige kwartaal.

Van die 422 miljoen mensen betalen er 182 miljoen voor de dienst. Dat is een stijging van 2 miljoen ten opzichte van vorig kwartaal. In vergelijking met vorig jaar is het aantal betalende abonnees met 15 procent gegroeid.

Spotify zei vorig jaar nog dat de pandemie weinig invloed heeft gehad op de groei van het aantal abonnees. "Mogelijk heeft ze zelfs positief bijgedragen aan het trekken van nieuwe abonnees", meldde de streamingdienst toen.

Naast dat het meer betalende abonnees binnenhaalde, verkocht Spotify in het afgelopen kwartaal ook meer advertenties. De inkomsten daaruit stegen met 31 procent tot 282 miljoen euro. De totale omzet steeg op jaarbasis met ruim een kwart tot 2,66 miljard euro.