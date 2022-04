Google-moederbedrijf Alphabet en softwareconcern Microsoft verdienden het afgelopen kwartaal meer geld aan clouddiensten. Als gevolg van de coronacrisis werken nog altijd veel mensen thuis.

De kwartaalopbrengsten van Google bedroegen bij elkaar 68 miljard dollar (bijna 64 miljard euro). Dat is bijna een kwart meer dan in de eerste drie maanden van vorig jaar aan omzet werd behaald.

Die sterke groei dankt de onderneming voor een deel aan goede zaken met de cloudtak. Dan gaat het om diensten als Google Drive voor het opslaan van bestanden op internet, Gmail en Google Chat om samenwerken op afstand mogelijk te maken.

Ook advertenties leverden meer geld op. Niet alleen die bij zoekmachine Google, maar ook bijvoorbeeld reclames in filmpjes op YouTube. De groei op het gebied van reclame had waarschijnlijk groter kunnen uitvallen als er niet zoveel economische onzekerheid was in de wereld.

Onder de streep hield het concern met ruim 16 miljard dollar minder winst over dan een jaar eerder. Toen bedroeg het resultaat nog bijna 18 miljard dollar.

Microsoft zag omzet en winst stijgen

De totale omzet van concurrent Microsoft kwam uit op 49,4 miljard dollar, omgerekend zo'n 46,4 miljard euro. Dat is 18 procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst bedroeg 16,7 miljard dollar, een toename van 19 procent op jaarbasis.

De clouddivisie is inmiddels het grootste onderdeel van Microsoft en goed voor zo'n 40 procent van de omzet en winst van de Windows-maker.

Ook de gamesafdeling van Microsoft groeide aanzienlijk. Daarbij groeiden de hardwareverkopen met 14 procent.