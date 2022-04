Twitter heeft de schorsing van het account van Geert Wilders dinsdag teruggedraaid. Het platform heeft volgens de PVV-leider laten weten dat hij geen grenzen heeft overschreden en dat het een fout heeft gemaakt. Het bedrijf biedt ook excuses aan, zo zou blijken uit een screenshot dat Wilders zelf heeft gedeeld op het sociale medium.

"Ik ben er weer!", twitterde Wilders dinsdagmiddag. Niet veel eerder had hij nog laten weten dat hij in beroep was gegaan tegen zijn schorsing en niets had gehoord. Hij vond dat het beoordelingsproces nodeloos lang had geduurd.

Wilders kon tijdelijk niet bij zijn account vanwege een tweet over de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif. Daarin had de PVV-leider het onder meer over de vele doodsbedreigingen die hij ontvangt van moslims in Pakistan.

"Ons ondersteuningsteam heeft uw account onderzocht en het lijkt erop dat we een fout hebben gemaakt", staat in het bericht van Twitter dat Wilders gedeeld heeft. "We hebben vastgesteld dat er geen sprake is van een overtreding en hebben uw account volledig hersteld." Twitter heeft hier zelf niets openbaar over gemaakt.

Maandag werd bekend dat miljardair Elon Musk Twitter gaat overnemen. Hij zet in op meer vrijheid van meningsuiting en wil daarvoor in de toekomst aanpassingen aanbrengen bij het netwerk. Of hij bijvoorbeeld schorsingen zoals die van Wilders wil voorkomen, is nog onduidelijk. Sowieso heeft Musk niets gezegd over de schorsing van de politicus.