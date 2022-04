Twitter werd in 2006 opgericht en groeide uit tot één van de bekendste sociale netwerken. Maandag bleek dat miljardair Elon Musk het platform heeft gekocht. Een korte geschiedenis van het sociale medium.

Twitter werd in maart 2006 opgericht door Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone en Noah Glass. De vier mannen bedachten het platform en werkten hun plannen uit naast hun studie of werk.

In conceptfase werd de naam stat.us overwogen. Daarna ging de dienst even door het leven als twttr, geïnspireerd op het gekwetter van vogels die dwars door elkaar heen een stroom aan informatie uiten. Uiteindelijk werd toch voor Twitter gekozen.

De dienst is in principe gebouwd voor sms-gebruik: het idee was dat gebruikers een sms'je stuurden met wat ze aan het doen waren. Daar komt de limiet van 140 tekens oorspronkelijk vandaan: één sms'je is 160 tekens lang, zodat je twintig tekens overhoudt voor namen van gebruikers.

De makers hadden in de begindagen nog geen grote ideeën over wat Twitter kon betekenen, maar zagen voor zich dat mensen alleen maar kort zouden melden wat ze aan het doen waren.

Aantal gebruikers groeide explosief

In 2007 kreeg de dienst op een conferentie veel aandacht en naar aanleiding daarvan kwamen er veel nieuwe gebruikers bij. Een sneeuwbaleffect was het gevolg en wereldwijd groeide het aantal Twitter-gebruikers explosief. Het platform was daardoor destijds vaak onbruikbaar. Op zulke momenten kwam de bekende illustratie met walvis in beeld, de zogenoemde Fail Whale.

Gebruikers vonden al snel nieuwe manieren om Twitter slim te gebruiken. Steeds meer mensen zetten een @ voor hun gebruikersnaam, waarop Twitter de mogelijkheid officieel overnam.

Hetzelfde gebeurde met hashtags. Een woord met een # ervoor werd gebruikt om tweets te bundelen of een onderwerp aan te geven. Ook retweets werden in eerste instantie door gebruikers bedacht, die een tweet kopieerden en er zelf RT voor zetten.

Door de jaren heen werden er verschillende andere veranderingen doorgevoerd, waaronder:

2012: Wanneer een gebruiker een link naar een afbeelding of video plaatst, wordt daarvan voortaan een voorvertoning getoond.

2014: Het delen van gifjes wordt geïntroduceerd. Dit zijn veelal grappige animaties waarmee gebruikers tweets kunnen opleuken.

2017: Twitter verruimt het aantal maximale tekens van 140 naar 280.

Meer discussie en nieuws

Waar Twitter in de beginjaren nog voornamelijk werd gebruikt om te delen wat je aan het doen was, wordt het tegenwoordig meer gebruikt als een discussieplatform. Ook de aanwezigheid van mediabedrijven was vroeger beduidend minder. Het platform draait nu veel meer om nieuws en de actualiteit.

Inmiddels telt het sociale medium ruim 211 miljoen dagelijkse gebruikers, een stijging van 13 procent ten opzichte van 2020. Het bedrijf wil dat het aantal dagelijkse gebruikers in 2023 boven de 315 miljoen ligt. Ook de omzet moet omhoog: van 3,7 miljard euro in 2021 naar 7,5 miljard euro in 2023.

Hoe Twitter er na de overname van Musk uit komt te zien, is nog onduidelijk. Wel heeft hij gezegd te willen inzetten op vrijheid van meningsuiting. Hij wil daarvoor in de toekomst aanpassingen aanbrengen aan het netwerk.