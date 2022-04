Jack Dorsey, medeoprichter en voormalig directeur van Twitter, heeft zich in een eerste reactie positief uitgelaten over de verkoop van Twitter aan miljardair Elon Musk. Dorsey noemt Musk "de enige oplossing" voor hoe het bedrijf in de toekomst verder moet.

Dorsey plaatste in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) een reeks tweets waarin hij laat weten achter de overname van Twitter door Musk te staan. Hij begon zijn berichten met een link naar het nummer Everything In Its Right Place van de Britse band Radiohead.

"Ik hou van Twitter", schrijft hij. "Twitter brengt ons dicht bij een wereldwijd bewustzijn. Dat idee en de dienst betekenen alles voor me en ik zou al het mogelijke doen om dat te beschermen."

Dorsey noemt Twitter als bedrijf zijn enige probleem en zijn grootste spijt. "Het bedrijf is nu in handen van Wall Street en het advertentiemodel. Het bedrijf van de beurs halen is een goed begin."

Vrijheid van meningsuiting wordt het belangrijkst

Elon Musk heeft aangekondigd Twitter van de beurs te willen halen. Hij wil er een privaat bedrijf van maken. Volgens hem is dat nodig om aanpassingen te doen die ervoor moeten zorgen dat Twitter "zijn volledige potentieel benut". Musk ziet het naar eigen zeggen als zijn taak om van Twitter hét platform voor de vrijheid van meningsuiting te maken. Hij betaalt zo'n 44 miljard dollar voor de overname.

Volgens Jack Dorsey zou Twitter eigenlijk geen eigenaar moeten hebben. "Het is een publiek goed op protocolsniveau, en zou geen bedrijf moeten zijn. Maar Elon is de enige die ik vertrouw om dat probleem op te lossen."

Niet iedereen is overigens blij met de komst van Musk als de nieuwe eigenaar van Twitter. Zo zijn critici bang dat de vrijheid om alles te kunnen zeggen mogelijk tot meer racisme en pestgedrag leidt. Ook werknemers vrezen dat het platform onder Musk minder hard zal optreden tegen haatdragende berichten.