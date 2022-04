Twitter heeft maandag een overnamebod van Elon Musk van zo'n 44 miljard dollar (ruim 41 miljard euro) geaccepteerd. De SpaceX- en Tesla-baas wil het socialemediabedrijf eigenhandig naar een hoger niveau tillen, maar dan moet de app volgens hem wel helemaal op de schop.

"Ik heb geïnvesteerd in Twitter omdat ik geloof in zijn potentieel om hét wereldwijde platform voor de vrijheid van meningsuiting te worden", schreef Musk eerder in een toelichting aan Twitter-bestuursvoorzitter Bret Taylor. "De vrijheid om te zeggen wat je wil, is een maatschappelijke vereiste voor een functionerende democratie."

Musk kwam vorige week al veelvuldig in het nieuws toen bleek dat hij 9,2 procent van de aandelen van Twitter had gekocht. Sindsdien was hij al de grootste aandeelhouder van het bedrijf. Twitter bood hem een plek in de raad van bestuur aan, maar daar zag Musk afgelopen weekend op het laatste moment van af.

De Zuid-Afrikaans-Canadees-Amerikaanse ondernemer vindt dat Twitter in de huidige vorm het maatschappelijke doel om een platform voor de vrijheid van meningsuiting te zijn, niet kan dienen. Hij wil er daarom voor zorgen dat Twitter een privébedrijf wordt, zodat hij de nodige aanpassingen kan aanbrengen.

Musk deed vervolgens een bod om alle aandelen te kopen voor ruim 54 dollar per stuk. "Dit is mijn beste en laatste aanbod", schrijft hij. "Als dit bod niet niet wordt geaccepteerd, moet ik mijn positie als aandeelhouder heroverwegen. Twitter heeft buitengewoon veel potentie. Ik kan het eruit halen."

Tweets van Musk leidden tot onderzoek bij beurswaakhond

Het is Musk menens als het gaat om de vrijheid alles te kunnen zeggen. De afgelopen tijd klaagde hij openbaar over het beleid van Twitter. Volgens hem bepaalt het bedrijf te veel wat mensen wel en niet mogen zeggen. Elk bedrijf, en dus ook Twitter, mag echter zelf bepalen wat de huisregels zijn waaraan gebruikers zich moeten houden. En dus ook wat ze wel of niet mogen zeggen.

Eerder kwam Musk met zijn berichten zelf ook in de problemen. Zo schreef hij in 2018 te overwegen om Tesla van de beurs te halen. Dat gebeurde niet, maar het zorgde er wel voor dat aandelen van zijn autobedrijf veel meer waard werden. Vanwege zijn tweets startte de Amerikaanse beurswaakhond SEC een onderzoek. Musk schikte een jaar later. Hij sprak af geen tweets meer te versturen over financiële zaken van Tesla als hij geen toestemming had van de juridische afdeling.

Musk is zelf nog steeds zeer actief op Twitter. Zijn berichten gaan alle kanten op. Zo plaatst hij soms serieuze tweets over werkzaamheden van ruimtevaartbedrijf SpaceX, maar plaatst hij ook vaak grappig bedoelde plaatjes. Toen Twitter hem een plaats in het bestuur aanbood, zette Musk een plaatje online waarop te zien is dat hij een joint rookt. "Twitters volgende bestuursvergadering wordt lit (waanzinnig, red.)", schreef hij erbij.

Aandelenlimiet als bestuurder

Musk zei eerder "significante" verbeteringen te willen doorvoeren bij Twitter. Wat volgens hem precies moet veranderen, is onduidelijk. Volgens de huidige Twitter-directeur Parag Agrawal zag het er een week geleden naar uit dat Musk zich bij het bestuur zou voegen. "Hij is gepassioneerd en zeer kritisch op de dienst, en dat is precies wat we nodig hebben", zei hij.

Dat Musk het hele bedrijf wilde kopen, is mogelijk de reden dat hij afgelopen weekend op de valreep toch heeft afgezien van die plek in het bestuur. Met die positie zou hij een adviserende rol krijgen, maar mocht hij nooit meer dan 15 procent van de Twitter-aandelen in handen krijgen.