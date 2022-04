Een 31-jarige man uit Amsterdam is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar wegens oplichting en computervredebreuk. Hij heeft tientallen mensen opgelicht via Marktplaats, meldt de rechtbank Midden-Nederland maandag.

Op de verkoopsite benaderde de man zijn slachtoffers. Vervolgens stuurde hij hen via WhatsApp een link naar een zogenaamd betaalverzoek. Het ging echter om een phishingwebsite. De slachtoffers vulden daar hun bankgegevens in, waarna hij het geld van hun rekeningen stal.

De oplichting duurde ongeveer anderhalf jaar. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechter die vorige week al plaatsvond, maar maandag pas werd gepubliceerd. Volgens de rechtbank heeft de man van de opbrengst een luxeleven geleid, terwijl hij ook een uitkering kreeg.

Sommige slachtoffers werden voor tienduizenden euro's opgelicht. Banken hebben de schade deels vergoed. De man moet drie benadeelde banken en drie slachtoffers in totaal bijna 340.000 euro aan schadevergoeding betalen.

Bij een huisdoorzoeking bleek dat de man ook een wapen in zijn bezit had. Mogelijk zou hij hebben samengewerkt met een medeverdachte en een geldezel. Dat is iemand die zijn bankrekening beschikbaar stelt voor fraude.