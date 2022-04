Elon Musk heeft het sociale netwerk Twitter gekocht. De twee partijen bereikten maandag een overeenkomst over een overnamebedrag van 44 miljard dollar (41,08 miljard euro), meldt de BBC. Dat komt neer op 54,20 dollar per aandeel, zo'n 50,60 euro.

Het begon er de laatste tijd steeds meer op te lijken dat Musk serieus van plan was Twitter te willen overnemen. Afgelopen weekend troffen de Tesla-baas en topmensen van Twitter elkaar om de overname te bespreken, bleek uit berichtgeving van Amerikaanse media.

Sinds eind januari kocht Musk bijna dagelijks aandelen in Twitter. Begin april bezat hij 9,2 procent van de aandelen, waarmee hij de grootste aandeelhouder van Twitter is. Musk kreeg een plek in het bestuur aangeboden, maar die sloeg hij op het laatste moment af.

Op 14 april deed Musk een bod op Twitter. Hij liet weten het volledige bedrijf te willen kopen en privatiseren. Volgens Musk is dat nodig om veranderingen door te kunnen voeren, zodat "het volledige potentieel van Twitter kan worden benut". In een brief aan Twitter-bestuursvoorzitter Bret Taylor schreef Musk dat hij van het bedrijf "hét wereldwijde platform voor de vrijheid van meningsuiting" wil maken.

Musk is zelf een van de belangrijkste gebruikers van Twitter. Hij heeft ruim 83 miljoen volgers, die hij bijna dagelijks van tweets voorziet. Soms deelt hij zakelijke updates en andere keren plaatst hij grappige plaatjes.

Toezichthouders moeten overname nog goedkeuren

Musk gaf eerder aan zelf ook te twijfelen of zijn overnamepoging wel zou slagen. Later werd duidelijk dat de zakenman al andere investeerders was gaan polsen om mee te doen met zijn plannen. Uiteindelijk lukte het Musk dus alsnog om de unanieme goedkeuring te krijgen van het bestuur van Twitter.

Toezichthouders zullen komende tijd waarschijnlijk nog wel naar de deal gaan kijken. Het is de bedoeling dat de overname voor het einde van het jaar afgerond kan worden.