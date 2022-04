Marktplaats introduceert maandag een functie waarmee kopers beter worden beschermd in het geval dat een product niet of beschadigd aankomt of als de inhoud van een pakket afwijkt van wat is afgesproken met de verkoper.

Marktplaats liet eerder deze maand weten te stoppen met zijn dienst Gelijk Oversteken, waarbij het geld van de koper pas aan de verkoper werd overgemaakt bij ontvangst van het pakket. Er was toen nog niet direct een alternatief beschikbaar.

De verkoopsite zegt nu met Kopersbescherming een alternatief te bieden. Deze functie wordt de komende twee weken uitgerold. Daarna moet de service beschikbaar zijn voor alle gebruikers.

De nieuwe functie wordt uitgevoerd door betaaldienst Online Payment Platform (OPP). Wanneer een koper voor deze mogelijkheid kiest, wordt het bedrag dat diegene betaalt op een tussenrekening van OPP geplaatst.

Als de koper binnen zeven dagen na verzending meldt dat het pakket niet is aangekomen of dat de inhoud beschadigd is of anders is dan afgesproken, kan de koper het aankoopbedrag terugkrijgen.

Kopersbescherming is een optionele dienst. De koper betaalt hiervoor 5 procent van de overeengekomen aankoopprijs. Voor de verkoper zijn er geen kosten aan verbonden.