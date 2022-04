Twitter onderhandelt alsnog met Elon Musk over de overname van het sociale netwerk. Het leek er eerder op dat Twitter daar niet op zat te wachten, maar het bedrijf is inmiddels van mening veranderd, blijkt uit berichtgeving van persbureau Reuters en The New York Times.

Musk en Twitter hebben zondag tot laat in de avond gesprekken over de overname gevoerd, blijkt uit verklaringen van anonieme bronnen. De partijen hebben onder meer afgesproken binnen welke termijn een beslissing genomen zou moeten worden.

Waarom Twitter alsnog met Musk over een overname onderhandelt, blijft vaag. Reuters schrijft dat het bedrijf is gezwicht voor de druk van aandeelhouders. The New York Times meldt dat Twitter Musk vorige week pas als serieuze kandidaat is gaan zien. Toen bleek dat hij daadwerkelijk 46,5 miljard dollar (43,3 miljard euro) aan financiering bij elkaar had gehaald voor de overname.

Het is opvallend dat Twitter over de verkoop overlegt, omdat het bedrijf eerder van plan was een zogeheten gifpil in te zetten. Daarmee zou voorkomen moeten worden dat een aandeelhouder zomaar een meerderheidsbelang kan nemen en daarmee zeggenschap over het bedrijf krijgt.

Wat er nu gaat gebeuren, is nog onduidelijk. The New York Times schrijft dat Musk en Twitter een overeenkomst naderen, maar meldt ook dat de deal nog niet rond is en alsnog kan afketsen.

Musk, zelf een fervent twitteraar met ruim 83 miljoen volgers, vindt dat Twitter zijn volledige potentieel niet benut. Hij wil de app veranderen, onder meer om mensen meer vrijheid van meningsuiting te bieden.