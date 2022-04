Het internationale ruimtestation (ISS) is afgelopen weekend van zijn baan uitgeweken om een botsing met ruimtepuin te voorkomen. Door de motoren van het aangekoppelde Russische bevoorradingsschip Progress MS-18 tien minuten aan te zetten, kon schade worden voorkomen.

Dat maakte de Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos zaterdag bekend op de chatdienst Telegram.

Het voortstuwingssysteem werd zaterdag om 16.25 uur Moskouse tijd gestart om het station een versnelling te geven van 1 meter per seconde. De hoogte waarop het ISS nu rond de aarde cirkelt nam met 1,8 kilometer toe. Na deze corrigerende manoeuvre is de vlieghoogte nu minimaal 413,91 kilometer en maximaal 437,54 kilometer.

Gemiddeld wordt de baan elf keer per jaar aangepast. De verwachting is dat het steeds vaker moet gebeuren door de toename van het ruimtepuin. Het gaat dan onder meer over afgeschreven satellieten en brokstukken van raketten. Er wordt ondertussen geëxperimenteerd met bijvoorbeeld laserbeschietingen van ruimterommel om dat sneller in de dampkring te laten verbanden.